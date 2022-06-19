مديرية مجاري بابل لـ ’إيرث نيوز’: القرض البريطاني سيختتم صفحة ’مشروع الحلة الكبير’ الأخيرة

2022/06/19 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكدت الجهات المعنية في محافظة بابل اليوم الأحد، أن مشروع مجاري الحلة “الكبير” أوشك على الانتهاء، حيث يشهد مراحله الأخيرة المتعلقة بالقرض البريطاني.وقال مسؤول إعلام دائرة المجاري عباس النافعي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “مشروع مجاري الحلة الكبير يتكون من ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة المعالجة، والتي اكتملت في العام 2019 ودخلت […]

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