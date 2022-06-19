هيلاري كلينتون: من المدمّر التنافس مع بايدن

2022/06/19 | 21:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، هيلاري كلينتون، أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وقالت في مقابلة مع صحيفة “هذا غير وارد”.



وأضافت، أن “الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ينوي الترشح من الحزب الديمقراطي لولاية جديدة”.



وتابعت كلينتون “سيكون من المدمر التنافس مع بايدن”.



مشيرة إلى أنها لا تستبعد مشاركة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات.

من جهتها، قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن “بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024”.

وأشار مقال في مجلة “المحافظ” الأمريكية، إلى أنه “من غير المرجح أن يتم انتخاب بايدن لولاية ثانية، بسبب الشيخوخة والمشاكل الصحية”.

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