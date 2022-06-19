فانتازيا عاصي ومنصور الرحباني - عبدالله عطية شناوة

2022/06/19 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة ما ان قارب المسرح الغنائي العربي مرحلة الحبو، حتى تيتم برحيل والده سيد درويش.



كثيرون من أقارب الراحل، فنيا، حاولوا مساعدة وليده اليتيم على مواصلة الحياة، لكن قدراتهم المحدودة لم تمدهم بما يحتاجه الوليد للنمو الطبيعي، ناهيك عن التطور والتألق.ظل الوليد عليلا، حتى برز في لبنان الشقيقان، عاصي ومنصور الرحباني اللذين لم يتوقع لهما أحد ما كانا قادرين عليه بالفعل.



لكنهما أثبتا للجميع أنهما ليسا مجرد و ......





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