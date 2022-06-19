ائتلاف العبادي: بومبيو ينفذ اجندة مدروسة لضرب استقرار العراق

2022/06/19 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

اتهم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاحد، وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو باتخاذ سياسيات مدروسة ضد العراق، مبينا ان تصريحاته تدل على وجود مخطط أميركي لضرب الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم العلياوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان" تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق بومبيو حول اعتداء في مطار بغداد تأتي في مسار محاولة اجهاض نظرية امن الدولة العراقية ومحاولة مدروسة للإساءة الى التقدم الحاصل في عمل الدوائر الامنية ومنها المخابراتية".

واضاف العلياوي ،ان" هكذا تصريحات من قادة سابقين في البيت الابيض هدفها واضح وتحمل اجندة تهدف الى عرقلة اي تقدم في البلاد من ولأحداث فتنة ".

واثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بشأن اغتيال قادة النصر (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني) جدلا سياسيا وامنيا بشأن الدور للسفارة الأميركية.





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