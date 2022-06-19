2022/06/19 | 21:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، اعادة اصدار ارسالية تالفة الى الجانب الايراني من قبل مركز كمرك مندلي الحدودي.وذكر بيان للهيئة تلقته ايرث نيوز انه “قام مركز كمرك مندلي الحدودي باعادة اصدار ارسالية (مادة الايزوكام ) الى الجانب الايراني و ذلك لكونها تالفة”.

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