2022/06/19 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، عن مقتل والي الانبار وثلاثة من مرافقيه بعملية متميزة في صحراء المحافظة.

وقالت في بيان تلقته وكاتلة الانباء العراقبية (واع)، "عندما ظنت قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية ان الصحراء ستكون لها ملاذا آمنا من عيون العراق رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد خاب ظنها بعد أن حول الشجعان هذه الصحراء الى جحيم على هذه القيادات والعناصر الإجرامية".

واضافت ان "رجال وكالة الاستخبارات كمنوا لما يسمى والي الانبار الملقب ابو منصور وثلاثة من مرافقيه، وبعد أن تم رصدهم وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم بصحراء الانبار، وجهت ضربات دقيقة حولتهم الى جثث هامدة".

وتابعت ان "هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر احد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا".

وبينت انه "بهذا الإنجاز الكبير لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فقد خسرت عصابات داعش الإرهابية احد قياداتها الإجرامية المهمة جدا"، مشيرة الى ان "العراق سينتصر ما دام فيه رجالاً قسموا بمقدسات ونخيل وتراب هذا الوطن بأن يطهروا الأرض من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".

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