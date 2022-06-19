المغرب يطالب بـ

2022/06/19 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية في المغرب، المفوضية الروسية لحقوق الإنسان إلى بذل ما في وسعها لضمان محاكمة عادلة أمام الاستئناف للطالب المغربي، إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا بالإعدام.

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