توب 5: حرب أوكرانيا

2022/06/19 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحذير حلف الناتو من أن الحرب في أوكرانيا "قد تستغرق سنوات"، وقمة ثلاثية لقادة مصر والأردن والبحرين في شرم الشيخ قبيل جولة ولي عهد السعودية، كاتب مقال "ذا اتلانتيك" يذكّر بما قاله ولي عهد السعودية عن بايدن، وسعر بيتكوين عند 18 ألفا وسط تدهور للعملات المشفرة، وصولا إلى تصريحات كيليان مبابي عن تفكيره في باعتزال اللعب مع منتخب فرنسا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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