حقوق النيابية: ما كشفه بومبيو يستدعي إعادة النظر في أمن المطارات العراقية

2022/06/19 | 21:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدَ رئيسُ كتلةِ حقوقِ النيابيةِ عضوَ لجنةِ الأمنِ والدفاعِ النيابيةِ النائبُ حسينْ هاشمْ العامري، أنَ تصريحاتِ وزيرِ الخارجيةِ الأميركيِ السابقِ مايكْ بومبيوْ بشأنَ كشفِ تفاصيلِ جريمةِ اغتيالِ الشهداءِ قادةَ النصرِ أبو مهدي المهندسُ وقاسمْ سليمانيّ قدمتْ صورةً أخرى عنْ تغلغلِ المخابراتِ الأميركيةِ في العراقِ وحجمِ التواجدِ العسكريِ الأميركيِ.وذكر العامري في بيان تلقته […]

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