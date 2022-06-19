2022/06/19 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طريق حواء..فيلم لدعاء علي محوره العنف ضد النساء: لا أحد يستطيع الوقوف أمام نجاح المرأة القوية بغداد – ياسين ياس جسدت السينما القضايا النسائية بمختلف الصور ،لكن العنف ضد المراة يبقى اهم المشكلات التي لم يسلط عليها الضوء بشكل كاف، وهو محور فيلم (طريق حواء) الذي يعرض صعوبة حياة النساء وحاجتهن الى الدعم والمساندة […]

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