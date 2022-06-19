2022/06/19 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغنيات تراثية في معهد الموسيقى العربية القاهرة – الزمان قدمت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي الاحد مجموعة من اعمال زمن الفن الجميل والتي وضعها كبار الملحنين على مسرح معهد الموسيقى العربية منها موشح إملا لى الأقداح صرفا من التراث القديم ، حب إيه لبليغ حمدي ، من خطوة لخطوة – أمل حياتي […]

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