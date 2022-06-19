2022/06/19 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الفنانين يشارك بإفتتاح تلفزيون العمارة ميسان – الزمان حضر نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الجمعة حفل افتتاح تلفزيون العمارة في ميسان بحضور عضو المجلس المركزي للنقابة مازن محمد مصطفى ورؤساء فروع النقابة في محافظات عدة.والقى جودي كلمة في حفل الأفتتاح في البدء مباركا جهود المؤسسين متمنياً لهم تقديم كل مساعيهم بجودة متميزة واكد (على […]

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