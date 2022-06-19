موارد البصرة تشرع بحملة لكري الأنهار لضمان وصول مياه الاسالة الى الاحياء

2022/06/19 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اعلنت مديرية صيانة مشاريع ري وبزل البصرة، الاحد، عن شروعها بحملة لإزالة الترسبات في انهار المحافظة لضمان وصول مياه الشرب.

وقال مدير المديرية وليد الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الكوادر الهندسية والفنية باشرت بتنفيذ اعمال تطهر ورفع الترسبات من حوض نهر الروطة باستخدام الحفارات المسرفة ".

وأضاف ان "العملية تأتي لضمان وصول الحصة المائية المقررة إلى مجمعات الاسالة والقرى في المنطقة والعمل ينفذ بأشراف إدارة إنعاش الاهوار في البصرة".

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