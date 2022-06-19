في ان مفهوم : الترييف مفهوماً عنصرياً - الجزء الرابع - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/06/19 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في ان مفهوم الترييف : مفهوماً عنصرياً الجزء الرابع / الخلاصة 1 - لم تحدث هجرة فقراء الفلاحين من الريف الى المدينة في العراق فقط ، انها ظاهرة عالمية تشير الى انتقال البشرية : من الاعتماد في تسيير شؤونها العامة على الارض ، وما تدره المحاصيل الزراعية من ثروات ، الى حضارة جديدة تعتمد في سد نفقاتها المالية وتجميع ثرواتها على تحويل المواد الأولية الى بضائع .



كان الريف هو منتج الغنى والثروات ......





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