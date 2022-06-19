أسهمت بإقرار مشاريع حيوية.. المصرف التجاري العراقي يحدد أهمية الورقة البيضاء

2022/06/19 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمة

حدد المصرف التجاري العراقي TBI، اليوم الأحد، أهمية الورقة البيضاء في التأثير على الاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن هذه الورقة تعد صحوة اقتصادية للبلاد.

وقال المدير التنفيذي للمصرف سالم الجلبي خلال مؤتمر الطاقة السادس وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الورقة البيضاء تعد فرصة طيبة لفتح حوار مالي مع الحكومة العراقية، لأن الجهد الحكومي يوقف نزيف الاقتصاد، ما يؤدي الى نشر السلم الناتج عن اكتفاء الفرد وبالتالي رخاء المجتمع"، مبينا أن "الورقة البيضاء أسهمت بإقرار مشاريع حيوية منذ الأشهر الأولى من العام الماضي، ونحن مستمرون بمتابعتها على أصعدة متعددة، لضمان تطبيق الاتفاقات المبدئية".

وأضاف، أن "هناك محاور يجب النظر إليها لديمومة الاستمرار بهذه المشاريع، كي تواكب التحولات الجذرية الكبيرة"، مشيرا الى أن "الورقة البيضاء كتبت بطريقة تشخص المشاكل، بدقة منهجية، وهي ضرورية لتأسيس علاقات مناسبة بعيداً عن العفوية، إنما بمنهجية تمثل تقييماً لتحضير الإعدادات المناسبة".

وتابع أن "هذه الورقة شكلت بمزيج من سياسات تناسب الشعب العراقي واقتصاد السوق، بحيث تسهم في تنظيم الأمور المالية العامة"، موضحا أنها "تعالج العوامل التي أدت الى تدني الإنتاجية، بما فيها الالتزام بحماية الفرد والمجتمع".

وبين أن "هذه الأهداف تحققت من خلال عدد من المحاور، أهمها الاستقرار المالي في التنمية الاقتصادية، وإعطاء أولوية لحاجات الشعب من خلال حوكمة مالية وإدارية لتقديم خدمات تؤدي الى الإصلاح الذي لا يمكن إنجازه من دون وجود خطوات عملية في الاقتصاد"، عادا "الورقة البيضاء صحوة اقتصادية للبلد، بطريقة منهجية بحتة".

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