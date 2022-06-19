“شجعان الصحراء” بعملية متميزة تتمكن من مقتل والي الأنبار وثلاثة من مرافقيه

2022/06/19 | 21:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، مقتل والي الأنبار وثلاثة من مرافقيه بعملية متميزة في صحراء المحافظة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته خبر برس (واخ) “عندما ظنت قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية أن الصحراء ستكون لها ملاذاً آمناً من عيون العراق رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد خاب ظنها، بعد أن حول الشجعان هذه الصحراء الى جحيم على هذه القيادات والعناصر الإجرامية”.

وأضافت، أن “رجال وكالة الاستخبارات كمّنوا لما يسمى والي الانبار الملقب (ابو منصور) وثلاثة من مرافقيه، وبعد أن تم رصدهم وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم بصحراء الانبار، وجهت ضربات دقيقة حولتهم الى جثث هامدة”.

وتابعت أن “هذا الإرهابي المجرم المقتول يعد أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة، كذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا”.

وبينت أنه “بهذا الإنجاز الكبير لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فقد خسرت عصابات داعش الإرهابية احد قياداتها الإجرامية المهمة جدا”، مشيرة الى أن “العراق سينتصر ما دام فيه رجال قسموا بمقدسات ونخيل وتراب هذا الوطن بأن يطهروا الأرض من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف صورها”.

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