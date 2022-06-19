نتائج أولية: حزب ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة.. واليمين يحقق

2022/06/19 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الأحد، الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، لصالح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حقق اختراقا كبيرا وحصل ما بين 75 و95 مقعدا في الجمعية الوطنية، بحسب ما أفاد مراسل الحرة.

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