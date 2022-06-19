وزارة الاتصالات تصدر بيانا حول التلاعب بالتعيينات الجديدة

2022/06/19 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر غير صحيح عن تلاعب وزارة الاتصالات بأسماء 29 الذين تم تعينهم مجددا و تمت المصادقة عليها.نود اعلام الجمهور الكريم أن المعترضين مجددا قاموا بتقديم بيانات غير دقيقة عن شهاداتهم مما استوجب تعديل بياناتهم حسب الوثائق الرسمية التي تم تقديمها من قبلهم وليس وفقا لادعائهم.وحسب ما جاء […]

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