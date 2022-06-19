أسعار الأرز والزيوت تحلق عاليًا في مصر رغم انحفاضها عالميًا.. ومسؤولون: ارتفاع غير مبرر

2022/06/19 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار بعض السلع الأساسية في مصر خلال الشهر الجاري، أبرزها زيت الطعام والأرز والدواجن، بنسب متفاوتة نتيجة انخفاض أسعارها عالميًا وركود الأسواق.ويرى تجار أنه رغم انخفاض الأسعار إلا أنها مازالت مرتفعة بصورة غير مبررة.

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