2022/06/19 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rLQNRvKDDVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الصدر يغلق باب العودة .. والإطار يعد العدة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الصدر يغلق باب العودة .. والإطار يعد العدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).