توزيع كهرباء ذي قار تعلن عودة العمل بجدول القطع المبرمج السابق

2022/06/19 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الاحد، عودة العمل بجدول القطع المبرمج السابق.وذكر بيان تلقته ايرث نيوز، انه “أعلمتنا الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية بان ملاكاتها أكملت العمل على خط ( رميلة – ذي قار ٤٠٠ك.ف ) الجديد والذي يعتبر من المشاريع المهمة الذي سيسهم في تحسين الفولتيات واستقرار التجهيز […]

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