13 إصابة بالكوليرا وآلاف حالات الإسهال والقيء في العراق

2022/06/19 | 22:34 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر طبية عراقية الأحد، 19 يونيو (حزيران)، إصابة 13 شخصاً بمرض الكوليرا في العراق، عشرة منهم في محافظة السليمانية، التي لم تشهد المرض منذ عقد من الزمن، لكن من دون تسجيل وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، في بيان، "أكد مختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق".

وسجلت عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال)، واثنتان في محافظة المثنى (جنوب)، وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقاً للبيان.

من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية، الطبيب صباح هورامي، في مؤتمر صحافي الأحد، "تم تسجيل 10 حالات (إصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي".



وأشار إلى وجود 56 إصابة مشتبه بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.

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ولفت هورامي إلى "تسجيل حوالى أربعة آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال إن "الكوليرا مرض رهيب، لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة، ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة".

ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء المرض.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية إلى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود "آخر موجة وبائية في العراق لعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل" إلى الجنوب من بغداد.

ويؤدي الكوليرا، الذي غالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.



ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ويصيب المرض سنوياً بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة من بين 21 -143 ألف شخص.

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