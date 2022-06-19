ديالى: مواطنون ينتفضون بسبب تردي الكهرباء ويشلون طرقاً باتجاه إقليم كردستان

2022/06/19 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت محافظة ديالى، مساء اليوم الأحد، احتجاجات ليلية على تردي الخدمات، خصوصاً فيما يخص ساعات تجهيز الكهرباء، فيما أقدم المحتجون على قطع طريقي بعقوبة والمقدادية باتجاه محافظات اقليم كردستان.وقال مراسل ايرث نيوز، إن “متظاهرين أقدموا على قطع طريقي بعقوبة والمقدادية باتجاه محافظات اقليم كردستان، من قبل اهالي منطقة جيزاني شمال شرقي بعقوبة”.[…]

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