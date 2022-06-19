ساعة الكاظمي تثير جدلاً كبيراً بين العراقية.. سعرها تجاوز الـ 56 مليون دينار - عاجل

2022/06/19 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص اثار ارتداء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ساعة يدوية من ماركة "باتك فيليب" السويسرية باهضة الثمن استياء شعبي واستغراب، فيما طالب ناشطون الكاظمي ببيع ساعته التي تساوي اكثر من 56 مليون دينار وصرفها لإيواء عائلة شهيد متعففة بدل الشعارات السياسية. وبحسب المراقبين فان الساعة وهي من انتاج "باتك فيليب" وهي مصنوعة من الذهب الأبيض الخالص قيمتها تساوي 38 ألف دولار أميركي وهو مبلغ كاف لايواء فقير وانهاء ازمته الى الابد".وأعاد الكاظمي بارتدائه الساعة الفاخرة ذكريات الدكتاتورية، حيث كانت الماركة المفضلة لصدام حسين وكان من اهم الشركة.باتك فيليب وشركاه هي شركة سويسرية تأسست عام 1851، لصناعة ساعات اليد الفاخرة، ومقرها جنيف.أشتهر بلبسها الدائم الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث كانت لا تفارق معصمه

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