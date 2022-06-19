صفقة انتقال ماني إلى بايرن ميونيخ توشك على الانتهاء

2022/06/19 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من حسم صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني إلى صفوفه قادماً من فريق ليفربول الإنجليزي، ليكون من التدعيمات القوية للفريق البافاري استعداداً للموسم الجديد.

واقتربت صفقة ماني إلى بايرن ميونيخ على النهاية، وهو ما كشف عنه الصحافي الشهير فابريزيو رومانو، الذي كشف عن آخر التطورات الخاصة بإتمام الصفقة المنتظرة.

وكان ليفربول قد رفض عرضين من بايرن ميونيخ في فترة سابقة قبل قبول العرض الأخير لبيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، والذي ينتهي عقده مع الريدز الصيف المقبل.

وأوضح فابريزيو رومانو أن ساديو ماني سيصل ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل للخضوع إلى الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات، مع بايرن ميونيخ.

كما أوضح أن الجزء الأول من الصفقة اكتمل بالفعل باتفاق نادي بايرن ميونيخ مع ليفربول، وهو ما لمح إليه المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حيث تم التوصل لاتفاق بين الناديين، حيث قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، "نعم ساديو ماني سيأتي إلى بايرن ميونيخ".

ويريد ليفربول الاستفادة من بيع ساديو ماني، بخاصة أن عقده مع الريدز سينتهي في الموسم المقبل، ولم يصل الطرفان إلى نقطة اتفاق في شأن تجديد العقد.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ستكلف بايرن ميونيخ 32 مليون يورو بشكل إجمالي، إضافة إلى 6 ملايين من المتغيرات الأخرى.

وانضم ماني إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في عام 2016 مقابل 31 مليون جنيه استرليني، وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفاً، وصنع 48 أخرى.

واستطاع ماني أن يتوج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء اقتراب رحيل ماني عن ليفربول بعد أن تعاقد الريدز مع الأوروغواياني داروين نونيز من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي مقابل 100 مليون يورو، في صفقة تعد هي الأضخم للريدز في سوق الانتقالات الصيفية.

واستطاع نونيز البالغ من العمر 22 عاماً أن يسجل 34 هدفاً في 41 مباراة مع ناديه البرتغالي في جميع المسابقات الموسم الماضي.

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