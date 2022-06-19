بيتكوين تهبط بأكثر من 11% وتقترب من ملامسة مستوى 18000 دولار

2022/06/19 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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تقترب عملة بيتكوين من ملامسة مستوى 18 ألف دولار، بعد انخفاضها بنسبة 11.46% اليوم، لتسجل بذلك أول انخفاض دون 20 ألف دولار منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، فيما يلقي الضوء على التوتر المتزايد داخل قطاع العملات المشفرة تزامنًا مع سياسة التضييق النقدي الجديدة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت البيتكوين، التي تعد أكبر رمز من حيث القيمة السوقية بنسبة 7% لتصل إلى 19460 دولارًا، عند الظهر، وفقًا لمنصة CoinMarketCap، وزادت خسائرها خلال ساعات الليل حين وصلت إلى انخفاض نسبته 11.4%.

كذلك، تراجعت قيمة عملة إيثر مخترقة حاجز الألف دولار وانخفضت بنسبة 8.66% تقريبًا عند الساعة 15:00 توقيت غرينتش، لتصل إلى 999 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2021.

وتعمقت خسائرها ليلا لتصل إلى هبوط بنسبة 14.3% مسجلة 924.9 دولار.

وقال رئيس قسم استراتيجية التشفير والأصول الرقمية في Bank of America Corp، ألكش شاه، في مذكرة يوم الجمعة: "يواصل المستثمرون اتخاذ موقف دفاعي مناقض للسوق الصاعدة للأصول الرقمية التي اعتمدت على السيولة العام الماضي".

وأضرت قرارات رفع مستويات الفائدة بالأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات المشفرة، مما ساهم في انخفاض 70% من قيمة بيتكوين بعد أن لامست أعلى مستوياتها على الإطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستوى الفائدة الرئيسي في 15 يونيو/حزيران بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهي أكبر زيادة منذ 1994 - وأشار محافظو البنوك المركزية إلى أنهم سيواصلون الارتفاع بقوة هذا العام في الكفاح من أجل كبح التضخم.

وظهرت علامات التوتر مع انهيار عملة Terra الشهر الماضي، وتفاقمت هذا الأسبوع بعد القرار الأخير الذي أعلنته شركة التشفير Celsius، بوقف عمليات سحب بيتكوين.

وكذلك، عانى صندوق التحوط الخاص بالتشفير Three Arrows Capital من خسائر فادحة وقال إنه يفكر في بيع الأصول، في حين اتبع مقرض آخر، وهو Babel Finance، خطوات شركة Celsius يوم الجمعة.

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