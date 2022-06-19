حكمان عراقيان يقودان بطولة غرب آسيا للناشئين

2022/06/19 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أناط الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، مهمة قيادة مباريات في غرب آسيا للناشئين إلى حكمين عراقيين.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الحكمين العراقيين (أحمد كاظم وكرار عبد الكريم) وصلا إلى مدينةِ العقبة الأردنيّة مساء اليوم لإدارةِ مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين”.وجاءت مشاركةُ الحكمين بتكليفٍ من اتحادِ غرب آسيا، حيث تم اختيارُ الحكم […]

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