بيع شريط فيديو

2022/06/19 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق شريط فيديو من نوعية "في أتش أس"، لفيلم "عودة على المستقبل" الذي صدر عام 1986، مبلغا قياسيا خلال بيعه في مزاد، بحسب ما أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية.

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