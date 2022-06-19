جرائم الحرب تلاحق العسكريين الأوكرانيين وروسيا تحرك قضايا ضدهم

2022/06/19 | 22:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حركت لجنة التحقيقات الروسية قضايا جنائية ضد عسكرين أوكرانيين بتهم استخدام وسائل وأساليب حربية محظورة، وفق ما أعلنه المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..باشرت لجنة التحقيقات الروسية النظر في جنايات ارتكبها عسكريون تابعون للقوات الاوكرانية.وتشمل التحقيقات اللواء الاوكراني المؤلل رقم 24، […]

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