الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة خلال تدريبات جوية

2022/06/19 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب "نتيجة عطل فني" ونجاة قائدها.

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