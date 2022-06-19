2022/06/19 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدمت خبيرة صحة وتغذية بريطانية مجموعة نصائح للوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، التي تشكل أحد أكثر أسباب الوفاة في العالم.وركزت الخبيرة البريطانية هازل والاس على النصائح المتعلقة بالطعام الصحي وروتين الحياة اليومي، من ممارسة الرياضة والنوم الصحي وتجنب التوتر، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل جزء من […]

ظهرت المقالة نصائح تحميك من خطر الازمات القلبية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح تحميك من خطر الازمات القلبية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح تحميك من خطر الازمات القلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).