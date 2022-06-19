تيك توك تنقل بيانات المستخدمين إلى خوادم أوراكل

2022/06/19 | 23:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت منصة تيك توك إنها تنقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم شركة أوراكل الموجودة في الولايات المتحدة.وطغى على إعلان النقل تقرير يشير إلى أن موظفي تيك توك في الصين كان بإمكانهم في شهر يناير من هذا العام الوصول إلى بيانات مستخدميها في الولايات المتحدة.ويوضح التقرير، الذي يستشهد بتسجيلات من 80 اجتماعًا […]

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