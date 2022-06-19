تهديدات إيران.. إسرائيل تعد

2022/06/19 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل تعد "لخيارات هجومية" ضد إيران في حال الحاجة إليها

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