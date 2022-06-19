هلاوس كهربائية !!

2022/06/19 | 23:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منتهى الاستخفاف بالعقول، أن يخرج

علينا وزير المالية ليقول إن العراق

يخطط ليكون أكبر المنتجين للطاقة

الكهربائية [http://non14.net/148266].

لا أدري ماذا يقصد الوزير بأكبر

المنتجين، وكيف

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