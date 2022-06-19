من يخاف من فرجينيا وولف 1966: مسرح الانكشافات والاندفاعات غير المزركشة للعواطف - بلال سمير الصدّر

2022/06/19 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر اليزابيث تايلور:جائزة الاوسكار عن افضل ممثلة لدور رئيسيريتشارد بروتونفيلم من يخاف من فرجينيا وولف-بالأبيض والأسود-هو فيلم قادم فعلا من رحم الأدب،أو دعونا نقول بشكل أدق،من رحم الأدب المسرحي،فهو مقتبس عن مسرحية بنفس الاسم عرضت لأول مرة في اكتوبر عام 1962 من كتابة ادوارد البي الذي شارك فعلا في اعداد الفيلم.الفيلم من الممكن القول عنه-كفيلم- بـأنه من أفلام الغرف المغلقة على محيطه الواسع،فهو ......





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