على نحو مفاجئ.. مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل دورته السادسة

2022/06/19 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في مصر، عن تأجيل انعقاد دورته السادسة، وذلك في بيان رسمي، نشرته منصات المهرجان على مواقع التواصل، الأحد.

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