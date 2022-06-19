’حادثة الحرية’.. القبض على المنفذ الرئيسي للجريمة بعد تبادل لاطلاق النار

2022/06/19 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الأمنية اليوم الأحد، من القبض على المنفذ الرئيسي لـ “حادثة الحرية”، والتي راح ضحيتها امرأة وشقيقها.

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القبض على المنفذ الرئيسي للجريمة بعد تبادل لاطلاق النار أولاً على ايرث نيوز.

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