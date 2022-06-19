الإطار التنسيقي يرسم ملامح الحكومة المقبلة ويضع محددات نجاحها

2022/06/19 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعهد الاطار التنسيقي، اليوم الاحد ، بتشكيل حكومة خدمية ووضع برامج متكاملة لمعالجة النقص الخدمي والازمة الاقتصادية.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المواطن العراقي يعاني كثيراً من نقص الخدمات الأساسية، ولهذا نحن سوف نعمل على تشكيل (الحكومة الخدمية)، لانهاء معاناة المواطنين من خلال توفير تلك الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والاعمار، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط، الذي يوفر أموال لتوفير هذه الخدمات".

وتابع الفتلاوي: "أننا سوف نعمل على وضع برنامج وزاري قابل للتنفيذ خلال مدة زمنية، من أجل تطبيق فقراته وحتى تكون هناك قرارات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع من قبل المواطنين، وفق مدد زمنية"

وأكد أنه "لهذا نحن ماضون بتشكيل (الحكومة الخدمية)، بمشاركة كل الأطراف السياسية دون تهميش واقصاء أي طرف سياسي".

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