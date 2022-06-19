سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء تدريب ونجاة القائد

2022/06/19 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف المتحدث العسكري المصري عن سقوط طائرة مقاتلة، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية.وقال المتحدث العسكري للقوات المصرية المسلحة، إن طائرة مقاتلة سقطت في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية الأحد.وقال المتحدث إن الطائرة سقطت بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، كما أكد المتحدث نجاة قائد الطائرة.ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للجهات المصرية المختصة، حسب المتحدث العسكري.

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