2022/06/19 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاحد، بان صاحب عجلة مطلوبة قام بعرض رشوة على دورية النجدة مقابل اخلاء سبيله.وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “حسب توجيهات مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن الربيعي، بتنفيذ الممارسات الامنية للقبض على كل ماهو مخالف للقانون وفرض هيبة الدولة”.واضاف “حيث تمكنت […]

ظهرت المقالة بغداد..



صاحب عجلة مطلوبة يقوم بعرض “رشوة” على دورية النجدة مقابل اخلاء سبيله أولاً على ايرث نيوز.

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