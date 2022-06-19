2022/06/19 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا وجدت وزارة الصحة في السليمانية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7pVyCQoMmHo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا وجدت وزارة الصحة في السليمانية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا وجدت وزارة الصحة في السليمانية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).