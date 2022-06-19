2022/06/19 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fbbmi7571io

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد استقالة الصدر.. الأنسداد قائم والخلاف ينفتح بين قوى التنسيقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد استقالة الصدر.. الأنسداد قائم والخلاف ينفتح بين قوى التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).