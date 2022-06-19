عرب كرد.. والعراق

2022/06/19 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

يبدو للكثيرين ان الكتابة عن «اخوة»

العرب والكرد في العراق سباحة في مياه

عكرة، وان البعض من اولئك الكثيرين

الذين اعنيهم، يدخلون في مظنّات

الكتابة في هذا الوقت بالذات ويستطردون

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