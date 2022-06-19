2022/06/19 | 23:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سامر الياس سعيد

مدرّجات ملعب الشعب المكسّرة والتي

طالتها فوضى جماهير مباراة القوة

الجوية مع غريمه الزوراء أبرزت حقيقة أن

الفوضى التي ترافق تلك الاستحقاقات

المحلية لا يمكن أن تسهم برسم صورة إلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوضى الجماهير النشاز !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوضى الجماهير النشاز !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).