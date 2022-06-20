تسونامي اليمين المتطرف يجتاح حزب ماكرون في الانتخابات

2022/06/20 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ وصف‭ ‬اليمين‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتطرف‭ ‬اختراقه‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تسونامي‮»‬ اذ‭ ‬خسر‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الغالبية‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعرقل‭ ‬السير‭ ‬بإصلاحاته‭ ‬في‭ ‬ولايته‭ ‬الثانية،‭ ‬بحسب‭ ‬توقعات‭ ‬أعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭.‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬معا‮»‬‭ ‬على‭ […]

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