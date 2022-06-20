تظاهرة معارضة للرئيس التونسي ولمشروع تعديل الدستور

2022/06/20 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬للتنديد‭ ‬بمشروع‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬وعرضه‭ ‬على‭ ‬استفتاء‭ ‬وإعفاء‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬الذي‭ ‬يحتكر‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬سنة،‭ ‬57‭ ‬قاضيا‭ ‬من‭ ‬مهامهم‭.‬ودعت‭ ‬الى‭ ‬التظاهرة‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أحزابا‭ ‬معارضة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حركة‭ ‬النهضة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬لقيم‭ ‬الحرية‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬المكتسبات‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬وردد‭ ‬المحتجون‭ […]

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