انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬ضد‭ ‬اعلامي‭ ‬مصري‭ ‬يريد‭ ‬تفسير‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم

2022/06/20 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون‭ ‬عن‭ ‬الشهرة‭ ‬يهاجمون‭ ‬أشهر‭ ‬علماء‭ ‬مصر القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​أثار‭ ‬الاعلامي‭ ‬التلفزيوني‭ ‬والكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬تفسير‭ ‬القرءان‭ ‬الكريم‭ ‬اقتداء‭ ‬بالشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬والذي‭ ‬قدم‭ ‬حلقات‭ ‬عن‭ ‬خواطره‭ ‬حول‭ ‬تفسير‭ ‬القرءان‭ ‬الكريم،‭ ‬وأكد‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بردود‭ ‬أفعال‭ ‬واضحة‭ ‬وقاطعة‭ ‬أن‭ ‬عيسى‭ ‬غير‭ ‬مؤهل‭ ‬لتفسير‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬ملم‭ ‬بقواعد‭ ‬اللغة‭ […]

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