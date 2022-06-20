2022/06/20 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باحثون عن الشهرة يهاجمون أشهر علماء مصر القاهرة -مصطفى عمارة أثار الاعلامي التلفزيوني والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عزمه على تفسير القرءان الكريم اقتداء بالشيخ الشعراوي والذي قدم حلقات عن خواطره حول تفسير القرءان الكريم، وأكد العلماء في مصر بردود أفعال واضحة وقاطعة أن عيسى غير مؤهل لتفسير القرآن الكريم خاصة أنه غير ملم بقواعد اللغة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقادات حادة ضد اعلامي مصري يريد تفسير القرآن الكريم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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