2022/06/20 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال بدأ‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬التحرك‭ ‬السريع‭ ‬لملء‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬نواب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتشكيل‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬والتفاوض‭ ‬مع‭ ‬كتل‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬تباين‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الاطار،‭ ‬وكذلك‭ ‬لدى‭ ‬الكتل‭ ‬الأخرى‭ ‬منها‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صقور الاطار يسارعون الى عقد جلسة ملء الشواغر في البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صقور الاطار يسارعون الى عقد جلسة ملء الشواغر في البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).