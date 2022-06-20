الحرب الطويلة والنفس القصير

2022/06/20 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام التوقعات‭ ‬ازدادت‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬عواصم‭ ‬كبيرة‭ ‬بشأن‭ ‬طول‭ ‬أمد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وهذا‭ ‬يقود‭ ‬الى‭ ‬انّ‭ ‬التأثيرات‭ ‬التي‭ ‬اصابت‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬ستستمر‭ ‬الى‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬وربما‭ ‬غير‭ ‬معلوم‭ ‬أيضاً،‭ ‬وانّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬سيمضون‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم،‭ ‬كل‭ ‬بحسب‭ ‬الاجندة‭ ‬التي‭ ‬يتحرك‭ ‬من‭ ‬خلالها‭.‬ العرب‭ ‬برزوا‭ […]

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