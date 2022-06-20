إقليم كردستان يتصدر إصابات الكوليرا في العراق

2022/06/20 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬السليمانية‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬عراقية‭ ‬الأحد‭ ‬إصابة‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬بمرض‭ ‬الكوليرا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬عشرة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السليمانية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬المرض‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬الرسمي‭ ‬لا‭ ‬يذكر‭ ‬وجود‭ ‬وفيات‭..‬ وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬ان‭ ‬اربع‭ ‬إصابات‭ […]

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